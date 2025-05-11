Sri Lanka'da otobüs kazası: En az 30 ölü

Sri Lanka'nın dağlık bölgesindeki Kotmale kasabası yakınlarında, içinde yolcuların bulunduğu otobüs kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, yerel basına yaptığı açıklamada, "Yirmi bir kişi öldü ve kurbanların kimliklerini tespit etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gunasena, yerel halkın, parçalanmış enkazdan yaralıları çıkararak hastaneye yetiştirmesi sayesinde ölü sayısının daha fazla artmadığını belirtti.

Kazanın ardından gönüllüler ve yerel halk, enkazdan yaralıları kurtararak hastanelere ulaştırmaya çalıştı. Yetkililer, kazanın ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Polis yetkilileri, kazadan sonra 24 kişinin iki hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.