Şehit Nasrallah’ın cenaze töreni neden stratejik boyutları önemli?

Şehit Hasan Nasrallah ve Şehit Haşim Safiuddin için düzenlenen görkemli cenaze töreni, sadece bir veda töreni değil, aynı zamanda stratejik mesajlar içeren tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Lübnan’ın önde gelen haber kaynaklarından Al-Ahd, bu törenin sıradan bir anma veya defin merasimi olmadığını, aksine direnişe bağlılığın bir göstergesi ve Siyonist rejime karşı kararlılığın ilanı olarak görüldüğünü vurguluyor.

Tarihi cenaze töreninin öne çıkan stratejik boyutları

Eşi benzeri görülmemiş resmi katılım:

Cenaze törenine Lübnan’dan çok sayıda resmi yetkili katılım gösterdi. Ancak bu katılım, bir devlet başkanı ya da siyasi figür için değil, direnişin şehidi için gerçekleşti. Nasrallah, yalnızca Lübnan’da değil, tüm özgürlük hareketleri için bir sembol haline geldi. Uluslararası düzeyde daha geniş bir katılım olabilirdi ancak diplomatik sınırlamalar nedeniyle bu mümkün olmadı.

Gecikmeli tören, direniş ruhu ve halkın duygularını güçlendirdi:

Savaş koşulları nedeniyle cenaze töreninin gecikmesi, halkın duygularını zayıflatmadı, aksine direniş ruhunu güçlendirdi. Törenin uzun süre ertelenmesine rağmen, halkın ilgisi ve kararlılığı daha da arttı. Bu durum, halkın direnişle olan bağlarını pekiştirerek, direniş kültürüne olan bağlılığın yeniden teyit edilmesini sağladı.

Rejimin planları başarısız oldu:

İsrail rejimi, direnişin izole edilmesini ve halk desteğinin zayıflatılmasını hedefliyordu. Ancak halkın bu büyük katılımı, şehit liderlere olan bağlılığın ne kadar güçlü olduğunu ve direnişin yalnız olmadığını gösterdi. Hem Nasrallah hem de Safiuddin, Hizbullah’ın genel sekreterlik görevini yürütürken şehit oldular ve bu durum, hareketin lider kadrosunun halk nezdinde güçlü bir karşılığa sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Cenaze töreninin stratejik mesajları

Siyonist rejime verilen mesaj:

İsrail, Lübnan’ı direnişten arındırmak ve 1982 öncesine döndürerek kendi çıkarlarını daha rahat gerçekleştirmek istiyor. Ancak cenaze törenine milyonlarca kişinin katılması, Lübnan halkının direnişe bağlılığının sarsılmadığını ve İsrail’in bu hedefinde başarısız olduğunu gösterdi. Lübnan, sadece kendi topraklarını savunmakla kalmayıp, bölgesel direnişin bir parçası olarak İsrail’in çöküşünü hızlandıran bir unsur olmaya devam edecektir.

ABD’nin planlarına karşı net bir tavır:

ABD, Lübnan’ı İsrail’in çıkarlarına hizmet eden bir ülkeye dönüştürmek, enerji kaynaklarını kontrol altına almak ve bölgedeki rakiplerine karşı bir üs haline getirmek istiyor. Ancak bu cenaze töreni, Lübnan halkının Amerikan ve Siyonist projelerine hizmet etmeyi reddettiğini ve direnişi sürdüreceğini ilan etmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Hizbullah’ın birlik ve gücünün vurgulanması:

Bu büyük katılım, Hizbullah içindeki birliğin de önemli bir göstergesi oldu. Lider kadrodan tabana kadar herkes, Nasrallah ve Safiuddin’in mirasına sahip çıkacaklarını ilan etti. İsrail, direnişi bölmeye çalışsa da, bu tören Hizbullah’ın daha da kenetlendiğini ve yoluna kararlılıkla devam edeceğini gösterdi.

Nasrallah’ın sözleri gerçekleşti:

Şehit Hasan Nasrallah, Aksa Tufanı Operasyonu’nu bir varoluş savaşı olarak nitelendirmiş ve İsrail’in aslında örümcek ağı kadar zayıf olduğunu söylemişti. Bugün yaşanan gelişmeler, onun bu öngörülerinin tam anlamıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Cenaze törenine katılan milyonlarca kişi de bu direniş hattının doğru yol olduğunu teyit etmek için bir araya geldi.

Kaynak: On4haber