Şehit Safiyüddin'in cenazesi toprağa verildi

Direniş şehidi Seyyid Haşim Safiyüddin'in cenazesi memleketi Deyr Kanun en-Nahr kasabasında törenle toprağa verildi.

Direniş Lideri'nin uzun yıllardır dostu olan Seyyid Haşim, cihat döneminden şehadetine kadar Hizbullah'ın Yürütme Konseyi'ne başkanlık etti.

Seyyid Hasan Nasrallah'ın 16 yıl önce olası halefi olarak medyada yer alan Seyyid Haşim Safiyüddin, 4 Ekim Cuma günü Beyrut'ta Siyonistlerin düzenlediği bir hava saldırısında şehit edildi.

Haşim Safiyüddin, Seyyid Hasan Nasrallah'ın kuzeniydi. Kardeşi Abdullah Safiyüddin, halen Hizbullah'ın İran temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor, oğlu Rıza Safiyüddin ise Zeynep Süleymani'nin eşi ve şehit General Hacı Kasım Süleymani'nin damadıdır.