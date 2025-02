Galibaf: Hizbullah Lübnan'ın güvenliğinin teminatıdır

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün 25 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu toplantısında yaptığı ön oturum konuşmasında, "Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Safiyüddin'in görkemli ve tarihi cenaze töreni, direnişin birliğini ve Hizbullah'ın yükselen gücünü gösterdi." dedi.

Galibaf, "Şehit Seyyid Hasan Nasrallah, tıpkı parlak bir güneş gibi sevenlerinin üzerinde parladı ve dünyaya şu mesajı verdi: "Zulme, işgale ve Siyonist gaspçıların suçlarına karşı direniş bir düşüncedir ve düşünce ve fikir, suç ve terörle yok edilemez." dedi.

Meclis Başkanı Galibaf, "Lübnan'da, Hizbullah'ın merhum liderini tüm kalpleriyle seven, gerçek anlamda ve hiçbir abartı olmaksızın düşmandan korkmayan veya umutsuzluktan kaynaklanan en ufak bir şüphe veya üzüntüye kapılmayan ve aziz İslam'a, İmam Hüseyin (a.s) ve Hz. Zeynep (a.s) mektebine ve direniş idealine samimi ve içten bir inanç besleyen güçlü ve kararlı kadınlar ve erkekler gördüm." ifadelerini kullandı.

Galibaf, "Lübnan'da dağ gibi sağlam duran o kararlı kalabalığı görünce, hiçbir kafir ve caninin Allah'ın nurunu asla söndüremeyeceğine ve gerçeğin nihayetinde kendini göstereceğine bir kez daha inandım." dedi.

İran Meclis Başkanı, şöyle devam etti: "Siyasi arenada da Hizbullah'ın güç gösterisi, düşmanların bu halk desteğiyle direnişi Lübnan'ın siyasi ve güvenlik sahnesinden çıkaramayacaklarını veya kenara itemeyeceklerini herkese gösterdi."

Galibaf, "Hizbullah, Lübnan'ın ulusal gücünün bir parçası ve bu ülkenin güvenliği ile toprak bütünlüğünün teminatıdır. Hizbullah'ın önceliği, herhangi bir yabancı gücün müdahalesinin reddedilmesi vurgusuyla Lübnan'ın ulusal çıkarlarıdır ve İran İslam Cumhuriyeti de Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve ilerlemesi için iç birliği gerekli görüyor ve Lübnan hükümeti, meclisi ve direnişinin varacağı her anlaşmayı destekliyor." diye konuştu.