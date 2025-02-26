Afganistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 36'ya yükseldi

Afganistan genelinde etkili olan şiddetli kar ve yağmur yağışları, doğal afetlere neden olarak hayatı kaybedenlerin sayısını 36'ya yükseltti. Afganistan geçici hükümetinin Ulusal Afet Yönetim Kurumu sözcüsü Abdullah Jan Saiq, zorlu hava koşullarının ülkedeki etkilerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Ölü sayısı ve yaralanmalar

Saiq, çoğunluğu ülkenin batısındaki Farah vilayetinde olmak üzere toplam 36 kişinin bu doğal afetlerde yaşamını yitirdiğini ve 40 kişinin yaralandığını belirtti. Ayrıca, 240 evin yıkıldığını ve 61 evin hasar aldığını aktardı.

Araziler ve ulaşımda sorunlar

Yüzlerce dönüm arazinin tahrip olması da bölgede yaşanan sıkıntılardan biri olarak öne çıkıyor. Saiq, kar nedeniyle bazı şehirlerde yolların kapandığını ve bu yolların yeniden açılması için Bayındırlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Sel felaketi ve kaybı

Farah vilayetinin Kale Kah ilçesi'nde. dün meydana gelen sel felaketinin ardından en az 21 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.