Pezeşkiyan'dan Malezya ile iyi ilişkilerin önemine vurgu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran ve Malezya başta olmak üzere İslam ülkeleri arasındaki yakınlaşma ve ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, ''Siyonist rejim bölgede suç ve saldırganlık işlemeye cesaret ediyorsa, bu Müslümanların birbirlerine karşı duyarsız olmasından kaynaklanmaktadır.'' dedi.

Müslüman yetkililer ve siyasetçiler arasındaki daha fazla sinerji ve işbirliğinin, İslam toplumlarındaki farklılıkların, yanlış anlamaların, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında çok etkili ve önemli olduğunu belirten Pezeşkiyan, "İran olarak Malezya da dahil olmak üzere tüm İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, 17 yıllık bir aradan sonra Tahran'ın ev sahipliğinde 8. İran-Malezya Ortak Komisyonu'nun düzenlenmesine atıfta bulunarak, "İki ülke arasında tüccarlar ve işadamların ziyaretlerinin kolaylaştırılması, kültürel ilişkilerin artırlıması ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlardaki deneyimlerin paylaşımı için bu tür komisyonlardan yararlanmalıyız.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, bu toplantı ve görüşmelerin iki ülke arasında güçlü ve iyi ilişkilerin kurulmasına ve bunların diğer İslam ülkeleriyle paylaşılmasına yol açmasını umduğunu belirtti.