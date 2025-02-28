  1. İran
28 Şub 2025 09:19

İran'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi gerekli

İran'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi gerekli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmesini sorumluca ve gerekli bir adım olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı ve diğer yetkilileri sürekli olarak İran’ı askeri operasyonla tehdit ediyor, ancak aynı zamanda Batı, İran’ı savunma kabiliyetleri nedeniyle eleştiriyor. Bu, mantıksız ve utanç vericidir” ifadesini kullandı.

Bekayi paylaşımının devamına, “Saldırganlığa ve yasa dışı davranışlara bağımlı işgalci bir varlığın bulunduğu bir bölgede, savunma kapasitemizi güçlendirmek kesinlikle tamamen sorumluca ve gerekli bir adımdır” ifadesini ekledi.

News ID 1924845

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