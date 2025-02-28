İran'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi gerekli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı ve diğer yetkilileri sürekli olarak İran’ı askeri operasyonla tehdit ediyor, ancak aynı zamanda Batı, İran’ı savunma kabiliyetleri nedeniyle eleştiriyor. Bu, mantıksız ve utanç vericidir” ifadesini kullandı.

Bekayi paylaşımının devamına, “Saldırganlığa ve yasa dışı davranışlara bağımlı işgalci bir varlığın bulunduğu bir bölgede, savunma kapasitemizi güçlendirmek kesinlikle tamamen sorumluca ve gerekli bir adımdır” ifadesini ekledi.