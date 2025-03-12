  1. Siyaset
12 Mar 2025 09:04

İran ile Belarus arasında savunma işbirliği geliştirilecek

İran ile Belarus arasında savunma işbirliği geliştirilecek

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, İran ile Belarus arasında tek taraflı politikalarla mücadele konusunda geniş benzerlikler olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini artırmanın gerekliliğini vurguladı.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Belaruslu askeri yetkililerle görüşmek üzere gittiği Minsk’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile Belarus arasında tek taraflı politikalarla mücadele konusunda geniş benzerlikler olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Nasirzade, iki ülke arasındaki uluslararası işbirliğine de değinerek, "İran ve Belarus, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üyesidir ve bu üyelikler, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek için birçok kapasite ve fırsat sağlamıştır" dedi.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğini önemine vurgu yapan Tuğgeneral Nasirzade, Tuğgeneral Nasirzade, “"İkili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli alanlardan biri de savunma işbirliğidir. Bu gezimiz sırasında Belarus'un siyasi, askeri ve savunma yetkilileriyle savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çözümleri incelemek üzere toplantılar yapacağız ve bu görüşmeler Allah'ın izniyle güzel sonuçlar verecektir” ifadelerinde bulundu.

News ID 1925185

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