İran ve Kırgızistan ikili ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının Uluslararası ve Bölgesel İşbirliğinden Sorumlu Yardımcısı Ali Necefi Hoşrudi, Bişkek ziyareti sırasında Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran ile Kırgızistan arasındaki dostane ilişkiler, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Necefi Hoşrudi, Kasımaliyev’i Kırgızistan’ın yeni başbakanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederek, İran’ın komşularıyla, özellikle de Kırgızistan ile işbirliğini güçlendirme ve geliştirme politikasına bağlı olduğunu vurguladı.

Hoşrudi ayrıca mevcut fırsat ve potansiyellere işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Necefi Hoşrudi, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU)'nde gözlemci üye olduğunu ve birliğe üye ülkelerle serbest ticaret anlaşmasının nihai aşamaya geldiğini belirterek, bunun Kırgızistan da dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğini geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ise İran’ın bölgedeki yerine vurgu yaparak, ülkesinin İran ile ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti ve İran heyetinin ziyaretini, yeni işbirliği alanlarını belirlemek ve koordinasyonu artırmak için bir fırsat olarak değerlendirdi.