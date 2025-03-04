Tuğgeneral Radan: Sınır güvenliği için duvar inşası hızlandı

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, ülkenin sınırlarında yürütülen duvar inşasıyla ilgili son durumu değerlendirerek, "Elhamdülillah, duvar inşasından sorumlu birimlerin çalışmaları hız kazandı ve inşallah bu sürecin kısa sürede tamamlanmasıyla sınırlarımızda hedeflenen engeller oluşturulacaktır." dedi.

Sınır altyapısının güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Tuğgeneral Radan, "Bu sayede çok yakın bir gelecekte daha güvenli sınırlar, daha hazırlıklı sınır muhafızları ve inşallah daha istikrarlı bir güvenlik ortamına sahip olacağız." dedi.

Tuğgeneral Radan, sınır kontrolünü daha etkin hale getirmek için yürütülen diğer projelere de değinerek, "Duvar inşasının yanı sıra akıllı teknolojilerin kullanımı, elektronik izleme sistemleri ve bölgesel iş birliği gibi adımlar da bu süreçte uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mevcut bilgilere göre, sınır güvenliğini artırma projesi; fiziksel engellerin inşası, dronlar ve termal kameralar gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımı ve sınır devriyelerinin artırılmasını içeriyor. Bu tedbirlerin, sınır güvenliğinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan, İran Emniyet Güçleri Sınır Muhafızları son aylarda yasa dışı girişleri, kaçakçılığı ve sınır bölgelerindeki yasa dışı faaliyetleri engellemek için kapsamlı önlemler aldı. Bu çabaların bir parçası olarak, hassas sınır noktalarında duvar inşası ve fiziksel engellerin güçlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verildiği bildirildi.