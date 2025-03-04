Türkiye: İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İranlı yetkililerle düzenli temasların sürdüğünü belirterek, bugün İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edildiğini açıkladı.

Keçeli, görüşmede ikili konuların ele alındığını ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye’ye yönelik iddialarının da gündeme getirildiğini belirtti. Son dönemde İran tarafından Türkiye’ye yönelik eleştirilerin daha çok kamuoyu önünde dile getirildiğine dikkat çeken Keçeli, bu konuda hazırlanan bir dosyanın daha önce İran tarafına iletildiğini vurguladı.

Türkiye’nin dış politika meselelerinin iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Keçeli, “Diğer ülkelere verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik” dedi.

Keçeli, Türkiye’nin İran’la ilişkilerine büyük değer verdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.