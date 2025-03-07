İran, Trump'ın Ayetullah Hamanei'ye mektup gönderdiği iddiasını yalanladı

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği, Amerikan medyasının, Donald Trump'tan geldiği iddia edilen mektupla ilgili sorusuna yanıt olarak, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık" dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye bir anlaşma müzakere etmek için dün mektup gönderdiğini iddia etmişti.

Trump, "İran liderine mektup gönderdim, İran ile anlaşma yapılmasını tercih ediyoruz. İran nükleer silaha sahip olamaz" sözleriyle açıklama yapmıştı.