İşte Trump’ın mektubunu getiren BAE’li yetkilinin Erakçi ile görüşmesinin detayları

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gargaş ve beraberindeki resmi heyet, Çarşamba günü Tahran’a ulaştı ve Erakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BAE ile İran arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Gargaş, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda sürekli istişarelerde bulunmasının gerekliliğini ifade etti. BAE'li yetkili ayrıca, BAE’nin tarafların ortak ilgi alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran’ın komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme ve derinleştirme politikasına işaret eden Bakan Erakçi, bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin, bölge halklarının ortak çıkarlarını korumada önemli olduğunu vurguladı.

Görüşme sırasında Enver Gargaş, ABD Başkanı tarafından gönderilen bir mektubu da Erakçi’ye teslim etti.