Erakçi: Müzakere, zorbalık ve emir vermekten farklıdır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X platformundan yaptığı bir paylaşımda İran'ın nükleer enerji programının her zaman barışçıl olduğunu ve barışçıl olacağını vurguladı.

Bakan Erakçi, paylaşımında, Baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceğiz. Böyle bir müzakereyi, konusu ne olursa olsun, değerlendirmeye bile almayız. Müzakere, zorbalık ve emir vermekten farklıdır" ifadesini kullandı.

Erakçi'nin paylaşımının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda üç Avrupa ülkesiyle ve ayrıca Rusya ve Çin ile ayrı ayrı eşit şartlar altında ve karşılıklı saygı çerçevesinde istişarelerde bulunuyoruz. Amaç, İran’ın nükleer enerji programına ilişkin daha fazla güven ve şeffaflık oluşturmanın yollarını incelemek ve bunun karşılığında yasadışı yaptırımların kaldırılmasını sağlamaktır.

Geçmişte, ABD, İran ile söylemlerinde saygılı bir dil kullandığında karşılığında saygı görmüştür. Ancak tehditkâr bir tavır benimsediğinde, İran’ın karşı koymasıyla karşılaşmıştır. Her eylemin kaçınılmaz olarak bir karşılığı vardır."