İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani'den, "Dünya Kadınlar Günü" mesajı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, İranlı kadınların sabrı, çabası, bilgisi ve fedakarlıklarıyla hem kendi gelişimlerine hem de ülkenin ilerlemesine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Sözcü Muhacirani şöyle yazdı:

"Dünya Kadınlar Günü’nde, sabır, çaba, bilgi ve fedakarlıklarıyla kendi gelişimlerinde ve ülkenin ilerlemesinde rol oynayan tüm İranlı kadınlara şükranlarımı sunuyorum.

Hükümet, eşit fırsatlar sağlama ve kadınların konumunu tüm alanlarda yükseltme konusunda kararlıdır.

Kadın, ailenin ve toplumun ilerlemesinin merkezidir."