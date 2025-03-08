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8 Mar 2025 18:41

Pezeşkiyan: Düşmanın tehditleri karşısında geri adım atmamalıyız

Pezeşkiyan: Düşmanın tehditleri karşısında geri adım atmamalıyız

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, birlik ve dayanışmanın önemine değinerek, “insanların sorunlarını çözmek için el ele vermeliyiz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ramazan ayı münasebetiyle bu akşam İslam Devrimi Lideri ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, birlik ve dayanışmanın önemine değinerek, “İlk ve son sözü birlik ve dayanışma söyler. Anlaşamazsak hedeflerimize ulaşamayız. El ele vermemiz lazım. Birbirimize tahammül etmeli ve kolayca öfkelenmemeliyiz” dedi.

“Tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz”diyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasına şöyle devam etti:

"Birlik içinde olan ve imamlarının arkasında aynı kıbleye yönelen bir milleti hiçbir güç dize getiremez. Düşmanın tehditleri karşısında geri adım atmamalıyız. Bunlar, Allah’ın imtihanlarıdır"

News ID 1925097

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