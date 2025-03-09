Galibaf: ABD'den herhangi bir mektup beklemiyoruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı’nın İran ile müzakere konusunda yaptığı açıklamalara tepki göstererek, bu söylemlerin yalnızca İran’a baskı yapmak ve silahsız bırakmak amacıyla kullanılan bir aldatmaca olduğunu belirtti.

ABD’nin politikalarına işaret eden Galibaf “ABD Başkanı’nın diğer ülkelerle sergilediği tutum açıkça gösteriyor ki bu açıklamalar, yalnızca İran’a yeni yaptırımlar dayatmak ve ülkeyi güçsüz bırakmak için yapılan bir manevradır. Bu yaklaşım, ABD’nin resmi strateji belgelerinde de net bir şekilde yer almaktadır.”dedi.

Galibaf, “Tehdit altında ve tek taraflı taviz dayatılan hiçbir müzakere, yaptırımların kaldırılmasına yol açmaz. Bu tür bir süreç, İran halkının onurunun zedelenmesinden başka bir sonuca varmaz” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, İran'ın yaptırımlardan kurtulmasının tek yolunun kendi iç dinamiklerini güçlendirmek ve diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmek olduğunu vurguladı.

Galibaf son olarak, “Biz ABD’den herhangi bir mektup beklemiyoruz. Kendi kaynaklarımızı ve uluslararası işbirliklerini kullanarak, ABD’yi yaptırımları kaldırmaya mecbur bırakabiliriz” diye kaydetti.