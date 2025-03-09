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9 Mar 2025 15:40

İstanbul'da Suriye'deki Alevi katliamına karşı protesto düzenlenmesi yasaklandı

İstanbul'da Suriye'deki Alevi katliamına karşı protesto düzenlenmesi yasaklandı

Türkiye'deki Alevi topluluğu Suriye Alevi katliamlarını protesto etmek için gösteri çağrısı yapması üzerine Ankara, bugün (Pazar) Suriye konsolosluğu önünde her türlü gösteriyi yasakladı.

Türkiye'deki Alievi topluluğu Suriye Alevi katliamlarını protesto etmek için gösteri çağrısı yapması üzerine Ankara, bugün (Pazar) Suriye konsolosluğu önünde her türlü gösteriyi yasakladı.

İstanbul'un Şişli Kaymakamlığı, Suriye konsolosluğunun bulunduğu bu bölgede 9-11 Mart tarihleri ​​arasında 3 gün boyunca her türlü toplantı ve gösterinin yasaklandığını duyurdu.

Öte yandan Türkiye'deki Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Suriye’de Alevilerin yoğun yaşadığı Lazkiye ve çevresinde terör rejimi HTŞ’ye bağlı grupların yaptığı katliamı protesto etmek için, bugün 9 Mart'ta İzmir'de kitlesel bir protesto eylemi yapacak.

News ID 1925121

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