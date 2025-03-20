Kremlin: Putin, Erdoğan’ın Türkiye davetini kabul etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya lideri Vladimir Putin’in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Peskov ayrıca İstanbul’daki protestolar bağlamında, hiçbir ülkenin iç meselelerine karışmadıklarını kaydetti.

Peskov, Putin’in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili bir soruya, “Hâlâ geçerli olan bir davet var ve Rusya Devlet Başkanı bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı” ifadesini kullandı.

‘Başkalarının iç meselelerine karışmıyoruz’

Rus yetkili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterilerinin, olası Putin-Erdoğan telefon görüşmesi için bir gerekçe olma ihtimaliyle ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik.

Kaynak: Sputnik