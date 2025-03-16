Erdoğan ile Trump bölgeyi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk kez temasta bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki müttefik ülkenin yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir iş birliği yürüteceğine olan inancını dile getirdi. Suriye’de istikrarın sağlanması, yeni yönetimin işlevsel hale getirilmesi ve normalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, bu adımın Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü kolaylaştıracağını ifade etti.

Ayrıca, ABD’den terörle mücadelede Türkiye’nin çıkarlarını gözeten adımlar atılmasını beklediklerini belirten Erdoğan, savunma sanayii alanında CAATSA yaptırımlarının sona erdirilmesi, F-16 tedarik sürecinin tamamlanması ve F-35 programına Türkiye’nin yeniden dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna-Rusya krizinin sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini de ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin baştan beri adil ve kalıcı bir barış için çaba gösterdiğini ve bu yöndeki çalışmalarına devam edeceğini belirtti.