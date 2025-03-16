Ali Erbaş’ın Erdoğan’a hediyesi gündem oldu

T24'e göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fetih Suresi’nin 10. Ayetinin yazılı olduğu bir tablo hediye etmesinin ardından kulislerde bazı iddialar ortaya atıldı. Görev süresinin sona ermesine az bir zaman kalan Erbaş’ın bu doğrultuda mesaj verdiği iddia edildi. Ancak Diyanet’ten “çarpıtılıyor” açıklaması geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından önceki gün Beştepe’de 8.Ulusalarası İyilik Ödülleri töreni düzelendi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 8. yılını dolduran Ali Erbaş, programa katılan Erdoğan’a Celi Sülüs hat sanatıyla yazılmış bir tablo hediye etti. Tabloda Fetih Suresi’nin 10. ayeti yazıyor. Bu surenin meali aynen şöyle:

“Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”

Kulislerdeki iddia

2017 yılında başkanlığa atanan ve 2021 yılında ikince kez bu göreve seçilen Erbaş’ın hediye ettiği tabloda ‘biat’ yer alan ayeti seçmesi tartışmalara neden oldu. Sözcü gazetesinin haberine göre, Ankara kulislerinde süresinin dolacağı eylül ayından önce görevden alınabileceği konuşulan Erbaş’ın, ‘çok özel hediyeyi’ bu ihtimali ortadan kaldırmak için seçtiği öne sürüldü.

Diyanet’ten açıklama geldi

Bu iddia, sosyal medyada gündem olunca Diyanet, açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Kur’an’la hemhal olmayan ve ayetlerin anlamını bilmeyenler, bu ilahi mesajı çarpıtmaya çalışmış olmalı. Ancak bu ayeti bağlamından kopararak yorumlayan hiçbir ilim adamı bugüne kadar çıkmamıştır. Eğer eleştiri ayetin anlamına yönelikse, bu, cehaletin korkunç bir tezahürüdür. Bu kadar açık bir mesaj taşıyan ayetin, anlamsız tartışmalara malzeme edilmesi, ülkemizin düşünsel geleceği açısından endişe vericidir.”