Erdoğan Nisan'da Trump ile görüşecek

Bloomberg'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme yapmayı planlıyor. Türk yetkililere dayandırılan habere göre, görüşmenin en erken nisan ayı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberde, Erdoğan’ın ABD ile daha yakın ilişkileri bölgesel istikrar açısından kritik gördüğü ve özellikle Türkiye’nin Ukrayna’dan Suriye’ye kadar çeşitli çatışmalarda daha etkin bir arabulucu rolü üstlenmeyi hedeflediği belirtildi.

Konuyla ilgili ne Cumhurbaşkanlığı ne de Beyaz Saray yorum talebine yanıt verdi.