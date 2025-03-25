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25 Mar 2025 14:24

Pezeşkiyan'den Urmiye Gölü'ne yerinde inceleme

Pezeşkiyan'den Urmiye Gölü'ne yerinde inceleme

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Urmiye Gölü’nün son durumu hakkında yapılan çalışmaların ilerleyişini yerinde görmek için bir ziyaret gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Urmiye Gölü’nün son durumu hakkında yapılan çalışmaların ilerleyişini yerinde görmek için bir ziyaret gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, ziyaretinde Urmiye Gölü’nün korunması için yapılan projeleri ve uygulamaları yakından inceledi.

İran hükümeti, Urmiye Gölü’nün yeniden canlandırılması için kapsamlı bir kurtarma planı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, bölgede su yönetimi, tarımsal üretim değişiklikleri ve modern sulama yöntemlerinin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

News ID 1925528

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