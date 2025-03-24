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24 Mar 2025 11:50

Barzani'den İran Devrim Liderleri'ne ve yetkililerine Nevruz tebriği

Barzani'den İran Devrim Liderleri'ne ve yetkililerine Nevruz tebriği

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Nevruz Bayramı ve yeni yılın başlangıcı dolayısıyla Devrim Liderleri'ne ve yetkililerine tebrik mesajı gönderdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Nevruz Bayramı ve yeni yılın başlangıcı dolayısıyla Devrim Liderleri'ne ve yetkililerine tebrik mesajı gönderdi.

Barzani, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye Nevruz mesajı iletti.

Bakan Erakçi’ye gönderdiği mesajda, Nevruz’un ortak bir bayram olarak tüm bölge halklarına barış, huzur ve istikrar getirmesi temennisinde bulunan Barzani, İran ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki tarihi ilişkilerin ve dostane işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Barzani ayrıca, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde güçlendirilmesi yönündeki kararlılığını dile getirdi.

News ID 1925504

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