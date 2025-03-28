Erakçi, İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyeyid Abbas Erakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy arasında dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Erakçi bu görüşmede İran ile üç Avrupa ülkesi (İngiltere, Fransa, Almanya) arasında dört tur görüşme yapıldığını hatırlatarak, bazı Avrupa ülkeleri ve AB'nin yapıcı olmayan tutumlarını ve asılsız gerekçelerle İran'a yönelik yaptırımları sürdürmelerini eleştirdi.

Erakçi ayrıca, bu üç Avrupa ülkesinin Batı Asya bölgesine ve İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda işbirliğine dayalı yaklaşımına dikkati çekerek, "maksimum baskı" ve "askeri tehdit" koşullarında doğrudan müzakerelerin anlamsız olduğunu ifade etti.

Erakçi ayrıca, Tahran'ın diplomatik çözüm yollarını takip etmeye hazır olduğunu da vurguladı.