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31 Mar 2025 12:02

Bekayi: ABD'nin bombalama tehdidi BM Şartı'nı hiçe saymaktır

Bekayi: ABD'nin bombalama tehdidi BM Şartı'nı hiçe saymaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Bir ülke liderinin İran'a yönelik açık bombalama tehdidi, uluslararası barış ve güvenliğin temel ilkeleriyle açık bir çelişkidir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X'de İngilizce paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ülke liderinin İran'a yönelik açık bombalama tehdidi, uluslararası barış ve güvenliğin özüyle açık bir çelişkidir. Bu tür bir tehdit, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi bir ihlali ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) güvenlik rejiminin hiçe sayılmasıdır. Şiddet, şiddeti doğurur; barış ise barış getirir. Amerika Birleşik Devletleri seçimini yapabilir... Ancak bu seçimin sonuçlarına da katlanmalıdır."

News ID 1925653

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