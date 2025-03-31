İslam dünyası birlik ve beraberlik içinde olmalı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Hamanei, bugün ülkenin üst düzey yetkilileri ve yabancı ülkelerin Tahran'daki büyükelçilerini kabul etti.

Ayetullah Hamanei'nin bu görüşmede yaptığı konuşmadan satır başları:

- Bugün İslam dünyasının bir bölümü ağır şekilde yaralıdır; Filistin yaralıdır, Lübnan yaralıdır. Bu bölgede işlenen suçların bazıları benzeri görülmemiş niteliktedir.

- Tarihte, iki yıldan daha kısa bir sürede yaklaşık yirmi bin çocuğun bir askeri çatışmada öldürüldüğünü gördüğümüz veya okuduğumuz bir olay hatırlamıyoruz.

- Gerçekten bugün İslam dünyasının, kendisini birbirine bağlayan ve etkin bir birlik haline getiren unsurlara ihtiyacı var. Ramazan Bayramı da bu unsurlardan biridir.

- Eğer İslam ümmetinde birlik, azim ve basiret bulunursa, Ramazan Bayramı 'bir artış ve bereket vesilesi' olacaktır.

- Günümüzde olayların hızı, kendilerini bu gelişmelerle ilgili veya etkilenen gören herkesin, konumlarını belirleyerek bu olayları hızla ve dikkatle takip etmelerini gerektiriyor. Bugün bu, İslami hükümetlerin önündeki bir görevdir.

- Müslüman nüfusu, zengin doğal kaynaklara sahip olarak dünyanın hassas bir coğrafyasında bulunuyor. Bu fırsatlar ve kritik konumlardan yararlanmanın yolu, İslam dünyasının birliğinden geçer. Tabii ki birlikten kastımız, devletlerin tek bir yapıya dönüşmesi veya tüm siyasi eğilimlerde aynı düşünceyi benimsemeleri değildir. Aksine, ortak çıkarların farkına varılması ve çıkarların, birbirleri arasında çatışma ve anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde tanımlanmasıdır.

- İran İslam Cumhuriyeti, elini tüm İslam ülkelerine uzatmıştır ve kendisini onlarla kardeş ve aynı temel cephede görmektedir.

- Ne yazık ki bugün, güçlü devletlerin zayıf ülkelerden ve milletlerden açıkça haraç talep etmesi yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Buna karşılık, biz İslam ülkeleri olarak İslam dünyasının haklarını savunmalı ve ne Amerika'nın ne de diğerlerinin haraç talep etmesine izin vermemeliyiz.

- İslam ülkelerinin birlik, dayanışma ve ortak dil kullanmasıyla, diğerleri davranışlarını gözden geçirecektir. Umuyoruz ki İslam ülkelerinin sorumluları, azim ve motivasyonlarıyla gerçek anlamda bir İslam ümmeti oluşturabilir.