İran ve Küba’dan işbirliklerinin güçlendirilmesine vurgu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Havana ziyareti sırasında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Paria ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunurken tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Hatipzade bu görüşmede, Küba'nın, gelişmekte olan ülkelere karşı tek taraflılığa ve zorlayıcı yaklaşımlara karşı çıkma konusundaki ilkeli tutumunu takdir ederek, bu ülkenin ABD'nin küstah tehditlerine karşı İran ulusuyla dayanışma beyanını değerli olarak nitelendirdi ve İran’ın, ABD’nin ekonomik terörüne karşı Küba hükümetine ve ulusuna sürekli desteğini vurguladı.

Hatipzade ayrıca Dışişleri Bakanı Erakçi’nin Küba Dışişleri Bakanı'na Tahran Diyalog Forumu'na katılma davetini de iletti.