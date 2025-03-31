Küba: ABD'nin İran'a yönelik tehditlerini kınıyoruz

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a yönelik tehditlerini kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin de yeniden kendi sosyal medya hesabından yayınladığı Küba Dışışleri Bakanı'nın mesajı şu şekilde:

"ABD'nin, nükleer anlaşmaya varmak için baskı unsuru olarak kullandığı İran'a yönelik saldırı tehditlerini kınıyoruz. Bu tehditler uluslararası barışı, istikrarı ve güvenliği tehlikeye atıyor ve Ortadoğu bölgesinde ciddi ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir."