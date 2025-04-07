Erakçi: Top artık ABD’nin sahasında

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında dolaylı müzakerelerin başladığına dair bazı iddialar hakkında, “Daha önce defalarca belirttiğimiz sebeplerden dolayı, doğrudan müzakere teklifini kabul etmiyoruz. Ancak Umman üzerinden dolaylı müzakerelere hazırız” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, topun şu anda ABD’nin sahasında olduğunu belirterek, “Cevap vermeleri gereken onlar. Bizimse bu konuda herhangi bir acelemiz yok” ifadesini kullandı.

Bazı isimlerin müzakereci olarak gündeme gelmesine de değinen Erakçi, “Ortada dolaşan hiçbir iddia doğru değil. Ancak kesin olan şu ki, olası müzakerelerin sorumluluğu Dışişleri Bakanlığı'nda ve süreci bizzat Dışişleri Bakanı yönetecek” diye konuştu.