Trump'tan "İran'la doğrudan görüşüyoruz" iddiası

ABD Başkanı Trump ile Siyonist rejim Başbakanı soykırımcı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin konuştu.

Donald Trump, “İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur" iddiasında bulundu.

Trump, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da başlayacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran ve ABD, cumartesi Umman'da üst düzey dolaylı görüşmelerde bir araya gelecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir testtir de. Top ABD'nin sahasında." ifadesini kullandı.