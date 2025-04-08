İran ve Cezayir dışişleri bakanları Gazze gündemiyle buluştu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Bakanlar ikili ilişkiler, işbirliğinin genişletilmesi ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki son gelişmeleri değerlendirerek, ekonomik, ticari, kültürel ve diplomatik alanlarda iş birliğini artırma yollarını ele aldılar.

Erakçi ve Attaf ayrıca, Gazze’de süren soykırım ve İsrail’in saldırganlıkları başta olmak üzere, bölgedeki son durumu da görüştüler.

Bakan Erakçi, Cezayir yetkilileri ile görüşmek üzere sabah bu ülkeye gitti.