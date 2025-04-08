İranlı uzmandan Umman’daki İran-ABD müzakerelerine dair önemli detaylar

İran ile ABD arasında uzun süredir beklenen temaslar 12 Nisan'da Umman’da başlayacak.

Görüşmelerin Bakan Erakçi ve Trump’ın özel temsilcisi Whitkoff arasında gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu bağlamda İranlı siyaset uzmanı Dr. Mustafa Necefi, da sürece dair sosyal medya hesabı üzerinden görüş bildirdi.

İranlı uzmanın yorumunun satır başlıkları şu şekilde:

"İran ile ABD Arasında Umman’da Başlayan Müzakerelere Dair Önemli Noktalar:

- Geçtiğimiz gece Trump, sürpriz bir açıklama yaparak İran ile ABD arasında bir anlaşmaya varmak amacıyla müzakerelerin başladığını ve Cumartesi günü üst düzeyde devam edeceğini duyurdu. Bu açıklamadan birkaç saat sonra, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi attığı bir tweet ile Washington’la “dolaylı müzakereleri” doğruladı.

- Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

1. Görünüşe göre müzakereler, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Trump’ın özel temsilcisi Steve Whitkoff arasında gerçekleşecek. Bu da oldukça önemli; çünkü Erakçi’nin karşısına, İran karşıtı tutumuyla bilinen ABD Dışişleri Bakanı Rubio değil, daha ılımlı bir çizgide duran Whitkoff oturacak. Bu da Trump’ın bölgedeki tüm meseleleri Whitkoff’a emanet ettiğini ve ona Rubio ya da Waltz gibi figürlerden daha çok güvendiğini gösteriyor. Zira bu isimler daha çok çatışma yanlısı!

2. Dikkat çeken bir diğer husus, Trump’ın açıklamasına göre müzakerelerin yüz yüze ve doğrudan yapılacak olması. Öte yandan Erakçi ise dolaylı müzakerelere işaret etti. Bu kamuoyu ve medya önündeki farklı açıklamalara rağmen, büyük olasılıkla taraflar müzakerenin şekli konusunda zaten anlaşmaya varmış durumda ve bu konuda ciddi bir ihtilaf yok.

3. Cumartesi günkü müzakereler öncesi, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında varılan mutabakata göre ABD’nin İran’a karşı askeri söylem ve hareketliliği azalmış durumda. Nitekim Trump ve diğer ABD’li yetkililer son zamanlarda İran’a yönelik tehditkar söylemlerden uzak duruyor.

4. Bazı spekülasyonların aksine, müzakerelerin sorumluluğunu İran Dışişleri Bakanlığı ve doğrudan Abbas Erakçi üstlenmiş durumda.

Oysa öncesinde, hükümet dışı bazı kişilerin bu sürece dahil olduğu yönünde söylentiler vardı."