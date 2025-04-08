İran-Çin-Rusya üçlü toplantısı Moskova’da başladı

İran, Rusya ve Çin’in uzman heyetleri, İran’ın nükleer programına ilişkin üçlü görüşmelere bugün Moskova’da başladı. Görüşmeler, basına kapalı şekilde gerçekleşiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün yaptığı açıklamada üç ülkenin 8 Nisan’da Moskova’da nükleer meseleler üzerine istişarelerde bulunacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de, Çin ve Rusya ile bu alandaki diyaloğun kesintisiz sürdüğünü belirterek, görüşmelerde nükleer program, nükleer anlaşma (JCPOA) ve BM’nin 2231 sayılı kararı gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Hatırlanacağı üzere, üç ülke 14 Mart 2025’te Pekin’de de benzer bir toplantı gerçekleştirmişti.