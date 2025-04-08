Zarif'ten İran-ABD müzakerelerine ilişkin paylaşım

İran eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden İran-ABD müzakerelerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

İşte Zarif'in İran ve ABD'li müzakere heyetlerine ilişkin paylaşımı:

"Dr. Abbas Erakçi başkanlığındaki İran müzakere heyeti, daha önce her iki tarafın çıkarlarına dayalı bir anlaşmaya varma yeteneğini ve kararlılığını kanıtlamıştı.

Eğer Amerikan müzakere ekibi de benzer bir yetenek gösterebilirse, daha iyi bir geleceğe yol açacak bir anlaşmaya varmak mümkün olabilir.

Top artık Amerika'nın sahasında."