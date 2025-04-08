Siyonist Rejim ordusu, Gazze’de 15 sağlık çalışanını hedef aldı

TRT Haber'e göre, Filistin Kızılayı, katil İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanlarına yapılan otopsilerin, tamamının üst vücutlarından vurulduğunu ve saldırının açıkça "öldürme kastıyla" gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu açıkladı. Kızılay, yaşananların uluslararası hukuk önünde yargılanması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

23 Mart’ta Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesinde gerçekleştirilen bu katliamda, aralarında Filistin Kızılayı çalışanlarının da bulunduğu 15 sağlık görevlisi görev başında şehit edildi. Ambulanslar kırmızı ışıklarını yakmış, personel yansıtıcı yelekleriyle açıkça tanınır haldeydi. Buna rağmen hedef alındılar.

Olayın görüntüleri ve otopsi raporları, katil İsrail ordusunun "teröristleri hedef aldık" yönündeki yalan açıklamalarını çürüttü. Birçok ülke, yaşananların acil olarak soruşturulması gerektiğini duyurdu.

Filistin Kızılayı Başkanı Yunus el-Hatib, "Tüm şehitlerimizin üst gövdelerine nişan alınmış. Bu, kasıtlı bir infazdır. Bu vahşetin üstü örtülemez," diyerek dünyaya seslendi. "Cesetler neden gizlendi? Bu bir savaş suçu değil de nedir? Uluslararası toplum artık sessiz kalmamalı. Sadece kınamak değil, harekete geçmek gerekiyor." dedi.

Saldırıda sekiz Kızılay çalışanı, altı sivil savunma görevlisi ve bir Birleşmiş Milletler çalışanı şehit oldu. Cesetler, katliamın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında, toprağa üst üste gömülmüş halde toplu bir mezarda bulundu.