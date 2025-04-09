İran, Rusya ve Çin’den nükleer program görüşmesi: “Yapıcı ve verimli”

İran’ın nükleer programıyla ilgili olarak İran, Rusya ve Çin arasında Moskova’da gerçekleştirilen üçlü teknik toplantı, taraflarca “yapıcı ve verimli” olarak değerlendirildi.

Rusya’nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin, İran ve Rusya’nın İran’ın nükleer programına dair perspektifler ve karşılaşılan zorluklar üzerine Moskova’da önemli bir uzmanlar düzeyinde toplantı gerçekleştirdiğini belirtti. Ulyanov, “Toplantı oldukça faydalı ve değerliydi” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, bu üçlü teknik görüşmenin Pekin’deki üst düzey temasların ardından gerçekleştirildiğini ve oldukça “sonuç odaklı ve yapıcı” geçtiğini vurguladı.

Garibabadi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran, Rusya ve Çin heyetlerinin, nükleer meseleler, yaptırımların kaldırılması ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı etrafındaki gelişmeleri ele aldığını, görüş ve önerilerini paylaştıklarını belirtti.

İran’ın ilkesel olarak diplomasiye bağlı kaldığını vurgulayan Garibabadi, “İran, ilgili tüm taraflarla istişarelerini sürdürmeye kararlıdır” dedi.

