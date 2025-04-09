İran ve Rusya’dan üst düzey parlamento teması

İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hemidrıza Haci Babai ve Rusya Federasyon Konseyi Başkanvekili Konstantin Kosachev, Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen IPU (Parlamentolararası Birlik) toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, İran-Rusya ilişkilerini stratejik düzeyde güçlendirme kararlılıklarını vurguladı.

İran ve Rusyan'ın kara gün dostları olduklarını kaydeden Haci Babai, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi adına ortak bir İran-Rusya Ekonomik Komisyonu kurulması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda İranlı yetkili, Filistin topraklarında İsrail’in işlediği suçları ve ABD eski Başkanı Donald Trump’ın “zorbalık” politikalarını da sert bir dille eleştirdi. Haci Babai, “Trump gücün ilüzyonuna kapılmış durumda, borçlarını başka ülkelerden zorbalıkla tahsil etmeye çalışıyor. İran, Rusya ve Çin buna karşı durabilecek kapasitededir” dedi.

Kosachev ise, “İran ve Rusya, güçlü egemenliğe sahip, bağımsız kararlar alabilen nadir ülkelerdendir,” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında kapsamlı stratejik anlaşmanın Rusya Duması’nda onaylandığını hatırlatan Rus yetkili bunun ABD ve Batı’ya güçlü bir mesaj olacağını söyledi.

Kosachev, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi çok taraflı platformlarda İran’la daha fazla işbirliği arzusunda olduklarını da belirtti.

Ukrayna krizine değinen Rus yetkili, ABD’nin bu çatışmayı kendi siyasi başarısı gibi göstermek istediğini ancak Rusya’nın hedefinin hızlı sonuç değil, kalıcı barış olduğunu vurguladı.

İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkını desteklediklerini belirten Kosachev bu hakkın ihlal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.