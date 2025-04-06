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6 Nis 2025 21:10

ABD el-Hudeyde Limanı'na 4 kez saldırdı

ABD el-Hudeyde Limanı'na 4 kez saldırdı

Amerika, Yemen'in batısındaki El Hudeyde eyaletinde bulunan "Kamaran" adasını dört kez hava saldırısıyla hedef aldı.

El-Mesire'nin aktardığına göre, Amerikan savaş uçakları Yemen'e yönelik son saldırı dalgasında, ülkenin batısındaki El Hudeyde eyaletinde yer alan Kamaran adasını dört kez bombaladı.

Saldırıya ilişkin olası can kaybı veya hasar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Amerika, bu sabahın erken saatlerinde de Kamaran adasını beş kez hava saldırısıyla vurmuştu.

Daha önce El-Mesire televizyonu, Amerikan savaş uçaklarının ülkenin kuzeyine yeniden saldırdığını bildirmişti. Bu saldırılarda, Saada eyaleti dört kez bombalanmıştı.

News ID 1925790

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