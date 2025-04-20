ABD'nin Yemen saldırısında Türk gemisi zarar gördü

Milliyet’e göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından ABD'nin Yemen'deki Ras Isa Limanına düzenlediği saldırıda Türk firmasına ait yakıt gemisine şarapnel isabet ettiği, konuyla ilgili gerekli girişimlere başlandığı bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; ABD tarafından 17 Nisan akşamı Yemen'in Hutilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras Isa petrol terminaline düzenlenen saldırıda, bir Türk firmasının işletmecisi olduğu yakıt gemisine şarapnel parçaları isabet etti.

Gemide ciddi hasar oluşmazken; saldırının ardından limandan ayrılmak isteyen gemiye, limanı kontrol eden grup tarafından izin verilmedi. Durumun öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği'nce gerekli girişimlere başlandı.

Saldırı esnasında gemiye bazı şarapnel parçalarının isabet ettiği, ancak hareket kabiliyetini engelleyecek ciddi bir hasar oluşmadığı aktarıldı. Gemi personelinin güvende olduğu ve durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Liman çıkışına izin verilmedi

Kaynaklar, geminin saldırı sonrası limandan ayrılmak istediğini, ancak limanı kontrol eden gruplar tarafından engellendiğini bildirdi. ABD'nin operasyonu nedeniyle limandaki tüm gemilerin belirli bir bölgede tutulduğu, şu an ortamın sakin olduğu ifade edildi.

4 Türk, 22 Hintli mürettebatın sağlık durumu iyi

Gemide kaptan dahil 4 Türk vatandaşı ve 22 Hint vatandaşından oluşan 26 kişilik mürettebat bulunuyor. Dışişleri yetkilileri, tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğunu teyit etti.