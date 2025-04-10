Amerika Yemen'in askeri gücünü zayıflatamayacak

El-Mesîre'nin haberine göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri, konuşmasında, özellikle İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığı olmak üzere son bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seyyid Abdulmelik Bedreddin El Husi, "Yüce Allah'ın yardımıyla, Siyonist rejimin Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye başlamasından bu yana Filistin halkına destek olmak için büyük bir şevkle harekete geçtik." dedi.

El Husi, "Siyonist düşman, Amerika'nın teşviki ve açık desteğiyle Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmeye yöneldi. Siyonist düşman anlaşmanın birinci aşamasındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi ve ikinci aşamasına geçmedi." ifadesini kullandı.

"Siyonist düşman, saldırganlığını sürdürmekte ısrar ederken Hamas'ın elindeki esirleri ele geçirmeye çalışıyor" diyen El Husi, "Düşman eğer Filistin halkını Gazze Şeridi'nden çıkarırsa, Batı Şeria'dan tamamen çıkarılma aşamasına doğru ilerleyecektir. Batı Şeria'da Filistinlileri yerlerinden etme operasyonu bilinçli ve aşamalı olarak yürütülüyor. Siyonist düşman Filistin davasının bütün boyutlarıyla tamamen yok edilmesini sürekli hedeflemektedir." açıklamasını yaptı.

El Husi sözlerinin devamında "Amerikan politikaları, şu anda küresel ölçekte gördüğümüz gibi, dağınıklık içinde. Trump, başta ABD müttefikleri olmak üzere 60'tan fazla ülkeye karşı ticaret savaşı başlattı. Trump, Amerikan ekonomisini bile önemli ölçüde etkileyen, onu kargaşaya sürükleyen kaotik kararlar alıyor. Amerika'nın tüm küresel duruma uyguladığı baskı, muazzam bir hırs halinin doğurduğu akılsız bir politikadır. Ticaret savaşına girmek Filistin meselesine olan ilgiyi gölgelememeli, aksine bu konuya daha fazla ilgi gösterilmesi için bir teşvik olmalıdır." değerlendirilmesini yaptı.

El-Husi, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının ülkenin askeri gücünü zayıflatmadığını ve zayıflatmayacağını, aksine güçlendireceğini vurguladı.