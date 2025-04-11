  1. Ekonomi
11 Nis 2025 21:45

İran ve Rusya gümrük işbirliğini görüştü

İran ve Rusya gümrük işbirliğini görüştü

İran’ın Moskova Büyükelçisi, Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı ile görüştü.

İran Büyükelçiliği'nde, İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali bugün (Cuma), Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Sayın Vladimir Ivin ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, taraflar, iki ülke arasındaki gümrük işbirliğinin durumu hakkında, özellikle İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi dikkate alınarak görüş alışverişinde bulundular.

Taraflar, yeni koşullar çerçevesinde ticaretin artırılması ve mevcut altyapıların dijital teknolojiye odaklanarak güçlendirilmesi amacıyla iki ülkenin gümrükleri arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptılar.

Görüşmede ayrıca, Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı'nın Tahran ziyaretine ilişkin programlar da ele alındı.

News ID 1925928

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