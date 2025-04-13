Rusya: Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, 8 JDAM güdümlü hava bombası, ABD üretimi 7 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 207 insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemlerince vuruldu."
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının pilotunun görevi esnasındaki hava çatışmasında öldüğünü doğrulamıştı.
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