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14 Nis 2025 10:18

Erdoğan–Trump Görüşmesi Türkiye'de mi olacak, ABD'de mi?

Erdoğan–Trump Görüşmesi Türkiye'de mi olacak, ABD'de mi?

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yapması olası ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında gerçekleşmesi beklenen zirve için iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. İlk olasılığa göre, Trump'ın Mayıs ortasında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçmesi ve son durak olarak Türkiye'ye uğraması bekleniyor.

İkinci olasılık ise görüşmenin ABD'de Beyaz Saray'da yapılması. Daha önce nisan sonu ya da mayıs başı konuşulsa da şimdi haziran ayı üzerinde yoğunlaşılıyor. Bu kapsamda, Ankara ve Washington seçenekleri eşzamanlı olarak değerlendiriliyor.

News ID 1926010

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