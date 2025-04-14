Erdoğan–Trump Görüşmesi Türkiye'de mi olacak, ABD'de mi?

CNN Türk'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında gerçekleşmesi beklenen zirve için iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. İlk olasılığa göre, Trump'ın Mayıs ortasında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçmesi ve son durak olarak Türkiye'ye uğraması bekleniyor.

İkinci olasılık ise görüşmenin ABD'de Beyaz Saray'da yapılması. Daha önce nisan sonu ya da mayıs başı konuşulsa da şimdi haziran ayı üzerinde yoğunlaşılıyor. Bu kapsamda, Ankara ve Washington seçenekleri eşzamanlı olarak değerlendiriliyor.