Batı Şeria'da feda eylemi: Bir işgalci yaralandı

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil’in güneyindeki Zahiriyye bölgesinde gerçekleştirilen bir araçla ezme eyleminde İsrail işgal ordusunda görevli bir kadın asker yaralandı.

Haberde olay yerinden kaşan eylemcinin akıbeti ve kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İşgal ordusu, olayla ilgili bir ihbar aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Son 24 saat içinde Batı Şeria’da direniş eylemleri sürmeye devam etti. Filistin Bilgi Merkezi “Maʿta”nın verilerine göre, bu süre zarfında 14 farklı direniş eylemi kaydedildi. Bunlar arasında el yapımı patlayıcının infilakı, Siyonist yerleşimci saldırılarına karşı koyma ve çeşitli bölgelerde çıkan çatışmalar yer aldı.