  1. Toplum
7 Haz 2025 08:51

Siyonist askerler El Cezire'nin ofisine baskın düzenledi

Siyonist askerler El Cezire'nin ofisine baskın düzenledi

Siyonist rejim güçleri, Batı Şeria'daki El Cezire televizyonunun ofisi’ne baskın düzenledi.

Yetkili kaynaklar, Siyonist askerlerin Batı Şeria’daki Ramallah şehrinde bulunan El Cezire televizyonunun ofisine baskın düzenlediğini bildirdi.

Siyonistler, kanal yetkililerine El Cezire’nin faaliyet yasağının bir ay daha uzatılmasına karar verildiğini iletti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Tel Aviv, El Cezire’nin faaliyetlerinin bir ay süreyle durdurulmasının uzatıldığını duyurmuştu.

Siyonist rejim, bu tür politikalarla özellikle Gazze Şeridi’ndeki gelişmeler başta olmak üzere Filistin’le ilgili haberlerin medyada yer almasını engellemeye çalışıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında da Siyonist askerler El Cezire ofisine baskın düzenleyerek kanalın kapatıldığını ilan etmiş ve ofiste bulunan tüm ekipmanlara el koymuştu.

News ID 1927491

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