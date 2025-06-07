Siyonist askerler El Cezire'nin ofisine baskın düzenledi

Yetkili kaynaklar, Siyonist askerlerin Batı Şeria’daki Ramallah şehrinde bulunan El Cezire televizyonunun ofisine baskın düzenlediğini bildirdi.

Siyonistler, kanal yetkililerine El Cezire’nin faaliyet yasağının bir ay daha uzatılmasına karar verildiğini iletti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Tel Aviv, El Cezire’nin faaliyetlerinin bir ay süreyle durdurulmasının uzatıldığını duyurmuştu.

Siyonist rejim, bu tür politikalarla özellikle Gazze Şeridi’ndeki gelişmeler başta olmak üzere Filistin’le ilgili haberlerin medyada yer almasını engellemeye çalışıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında da Siyonist askerler El Cezire ofisine baskın düzenleyerek kanalın kapatıldığını ilan etmiş ve ofiste bulunan tüm ekipmanlara el koymuştu.