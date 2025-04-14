''İran-ABD görüşmelerinin ikinci turu Roma'da yapılacak'' iddiası

ABD ile İran arasında nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik dolaylı müzakerelerin ikinci turunun 19 Nisan'da Roma'da gerçekleşeceği öne sürüldü.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ​​Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde İran-ABD görüşmeleri hakkında açıklamada bulundu.

Veldkamp, "İran-ABD müzakereleri cumartesi günü (19 Nisan) devam edecek. Gazeteciler birkaç kez görüşmelerin Hollanda'da yapılıp yapılmayacağını sordular. Hayır, bu görüşmeler Roma'da yapılacak.'' dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani da İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci turunun ülkesinde yapılacağını ileri sürmüştü.

Roma'daki görüşmelerde İranlı ve ABD'li yetkililerin aynı ortamda bulunabileceği iddia edildi.