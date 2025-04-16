Arjantin’in Tahran Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Arjantin Başsavcılığı'nın İran’ın resmi yetkililerine yönelik uluslararası kurallara aykırı eyleminin ardından, bu ülkenin Tahran’daki maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak, İran’ın bu eyleme yönelik itirazı kendisine iletildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü İsa Kamili bu görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti tarafından hazırlanmış protesto notası maslahatgüzara teslim ederken, Arjantin yargı organları ve resmi yetkililerinin İran’a yönelik temelsiz suçlamalarını İran’ın açık ve net bir şekilde kınadığını vurguladı.

İsa Kameli, söz konusu savcılık eyleminin devletlerin egemenlik eşitliği ve siyasi bağımsızlığına saygı gibi uluslararası hukukun temel ilkeleriyle açıkça çeliştiğine işaret ederek, bu tür eylemleri uluslararası ilişkilerde yanlış ve tehlikeli bir emsal olarak nitelendirdi.

Kameli, bu tür davranışların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde gerginlik yaratacağını ve hukuka aykırı bir eylem olduğunu vurguladı.