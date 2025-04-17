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17 Nis 2025 13:37

Tümgeneral Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

Tümgeneral Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Sn. Halid bin Selman Al-Suud ile Tahran'da görüştü.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Sn. Halid bin Selman Al-Suud ile Tahran'da bir araya geldi.

Tümgeneral Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.

News ID 1926105

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