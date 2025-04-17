Tümgeneral Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Sn. Halid bin Selman Al-Suud ile Tahran'da bir araya geldi.
Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Sn. Halid bin Selman Al-Suud ile Tahran'da görüştü.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Sn. Halid bin Selman Al-Suud ile Tahran'da bir araya geldi.
Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.
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