Ayetullah Hamanei, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nı kabul etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile görüştü.

Suudi Bakan Suudi Arabistan Kralı'nın mesajını Ayetullah Hamanei'ye iletti.

Ayetullah Hamanei, "İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin her iki ülke açısından da faydalı olacağına ve iki ülkenin birbirini tamamlayabileceğine inanıyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemesine karşı düşmanların olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, "Bunun üstesinden gelinmesi gerekiyor ve biz buna hazırız."ifadesini kullandı.

Aywtullah Hamanei İran'ın kaydettiği bazı ilerlemelere değinerek, "İslam Cumhuriyeti, bu alanlarda Suudi Arabistan'a yardım etmeye hazırdır" dedi.

D3vrim Lideri , bölgedeki kardeşlerin birbirlerine yardım etmeleri ve işbirliği yapmalarının, başkalarına güvenmekten çok daha hayırlı olduğunu vurguladı.